كشفت أجهزة الأمن في القاهرة والقليوبية غموض اختطاف شابين من على مقهي بمدينة قليوب، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وأن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة المجني عليه والاستيلاء على سيارته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية، كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من موظف يفيد باختطاف نجله وصديقه، قال فيه إن مجهولين يستقلون سيارة ملاكي قالوا إنهم رجال شرطة استوقفوه أمام مقهى في مدينة قليوب، واصطحبوهما داخل سيارة ملاكي واستولوا منهما على متعلقاتهم الشخصية.

وتبين من التحريات، التي قادها فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، بينهم 2 من المقيمين بالجيزة، والآخرين يقيمون في القاهرة، وسبق اتهام بعضهم والحكم عليهم في قضايا جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمدينة الشروق، وبصحبتهم الشابين داخل سيارة تحمل لوحات مرور القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بارتباطه بعلاقة عمل سابقة مع المجني عليهما، وأنه على علم باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة، فاتفق مع الباقين على سرقته، وأرشدوا عن السيارة، ومبلغ 10 ألاف جنيه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط المتهم الهارب.