أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حالة الطوارئ بجميع المناطق استعدادا لامتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق في 25 مايو الجاري، وأعلن توزيعه لأرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية لامتحانات نهاية العام الجاري.

وأكدت مصادر بالقطاع، لـ"الوطن"، توزيع منشورات رسمية بالاستعدادات اللازمة للامتحانات، وأنه جرى توزيع أجهزة الكشف عن المعادن على أفراد الأمن بكل اللجان للكشف عن المحمول أو وسائل الغش الحديثة وخصوصا الإلكتروني منها، ومنع تسريب الأسئلة لصفحات الغش مثل "شاومينج".

وشدد القطاع على جميع العاملين بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعلى تعاون الكامل للرجال الشرطة لتأمين اللجان وأن رؤساء اللجان سيكونون على تواصل مستمر برجال الشرطة، لتأمين مقر اللجنة والأسئلة طوال أيام الامتحانات، وطالب رؤساء اللجان الإمتحانية بالتأكد من شخصية أعضاء المراقبة، وأن تطابق أسمائهم قرارت الندب، وإبعاد من ليس له عمل بمقر اللجنة يتعلق بسير أعمال الامتحانات.