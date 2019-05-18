38 ألف طالب يؤدون أولى امتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ

أدى 38 ألف و853 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية، "عام نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، والمهني نظام الـ3 سنوات" بمحافظة كفر الشيح، اليوم السبت، أول امتحاناتهم في مادتي التربية الدينية "فترة أولى"، واللغة العربية فترة ثانية في 116 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أو الغرف لفرعية بالإدارات التعليمية، أي شكاوى أو تجاوزات، وشهدت المدارس تواجد أمني خارج اللجان، ومتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء.

كما تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توفير كل احتياجات المعلمين والمراقبين المقيمين بالاستراحات وتم توفير 44 استراحة للمعلمين والمعلمات من المراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال الامتحان بدلاً من 28 استراحة.

فقد أدى 14ألف و654 طالبا وطالبة في التعليم الصناعي "عام 5 سنوات، وعام 3 سنوات، ومهني 3 سنوات"، امتحاناتهم في 37 لجنة، و4 آلاف و801 طالب وطالبة في التعليم الزراعي "عام 5 سنوات، وعام 3 سنوات، ومهني 3 سنوات"، في 12 لجنة، و447 طالبا وطالبة في التعليم الفندقي "عام 5 سنوات، وعام 3 سنوات، ومهني 3 سنوات" بـ3 لجان، و18 ألف و951 طالبا وطالبة في التعليم التجاري، في 64 لجنة.