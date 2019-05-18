محافظ البحيرة: توريد 154 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 154 ألفا، و284 طن قمح حتى صباح اليوم، إلى شون وصوامع المحافظة.

وقال إن المساحة التي جرى حصادها حتى مساء أمس، بمدن ومراكز المحافظة بلغت 260 ألفا و942 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة التي تقدر بـ355 ألف و659 فدانا.

وأوضح أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436 ألف و740 طنا، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.