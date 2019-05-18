أكد مسؤول عراقي، أن مهندسي "إكسون موبيل" سيعملون من دبي، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وبدأت شركة "إكسون موبيل"، اليوم، إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي في البصرة.