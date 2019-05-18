أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 19 ب، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 14 لسنة 2019.

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