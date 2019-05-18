تمكنت إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري، من ضبط كلب بدون رخصة وبدون كمامة بشارع المصالح بمدينة الغردقة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

قررت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، احتجاز الكلب لحين تحصينه وبناء عليه جرى استدعاء قسم شرطة النجدة وعمل محضر بالواقعة وأخد تعهد على صاحب الكلب باستخراج الرخصة وتحصين الكلب والالتزام بالقوانين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته قال الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن القانون يجبر أي مواطن يحوز كلب أن يبلغ إدارة الطب البيطري ويستخرج له رخصة وأثناء سيره لابد من تقييده ووضع كمامة على فم الكلب حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد على أن تحصين الكلاب إجباري وبصفة دورية ومنح فرصة أسبوعين لاستخراج رخصة للكلاب غير المرخصة وتحصينها ومن يخالف التعليمات والقوانين فيجوز سحب الكلب وإعدامه طبقا للتعليمات.