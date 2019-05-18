تمكنت حملة تموينية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 2390 قطعة صاروخ وألعاب نارية بأحد المحال التجارية ببندر سنورس، و500 كجم دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن ببندر سنورس، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت الحملة، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس هشام سعيد، مدير عام تموين سنورس، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة، تمكنت من ضبط 2390 صاروخ وألعاب نارية بأحد المحلات بندر سنورس، وحرر محضر بالواقعة، ضد صاحب المحل.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 500 كجم دقيق بلدي بأحد المخازن ببندر سنورس، وحرر محضر ضد صاحب المخبز، وأخطرت النيابة للتحقيق.