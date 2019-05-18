فى سباق الموسم الرمضاني، ظهرت عدد كبير من الفنانات التى تصدرن البطوله المطلقة، وقد فرضت عليهم الدراما الظهور دون "مكياج".

مسلسل "حكايتي" لـ"ياسمين صبري" والتى تجسد فيه دور"داليدا الفتاه" التي تنتمي لأسرة كبيرة، ولكنها تهرب منهم بسبب قسوتهم لها في المعاملة، وبعد هروبها تكتشف أن هناك من يطاردها، ويحاول قتلها طبيعة الشخصية فرضت علي ياسمين عدم وضع مكياج وارتداء الملابس السوداء.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

كما ظهرت ياسمين عبد العزيز في مسلسلها "لآخر نفس" دون مكياج، ومرتديه الملابس السوداء، لوفاة زوجها خلال أحداث المسلسل، والتي فرضت عليها الظهور بهذا الشكل.

"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال، عبد الله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

"دينا الشربيني" في مسلسل "زي الشمس" فرضت الطبيعة الدرامية للمسلسل على دينا الظهور أيضًا دون مكياج، وبشكل طبيعي جدًا.

"زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، ونخبة من النجوم، تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج محمد مشيش.

"عائشه بن أحمد" ظهرت خلال احداث مسلسل "أبو جبل" دون مكياج، مرتدية الملابس السوداء، طوال الحلقة، بسبب وفاة ابنائها، منذ بداية المسلسل.

مسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.