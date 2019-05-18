حالة من الهجوم تعرض لها الممثل الإنجليزى روبرت باتيسون بعد اختياره ليكون الوجه الجديد لشخصية "Batman"، في الفيلم الجديد للمخرج مات ريفز، "The Batman"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يونيو 2021، حيث يرى لبعض أنه غير مناسب لتقديم الدور مقارنة بالنجوم الذين قدموه من قبل.

وفيما يلي أبرز الممثلين اللذين قدموا شخصية "بروس واين" أو "Batman".

- آدم ويست:

أول من قدم شخصية رجل الأعمال الثرى بروس واين، الذى يتنكر ليلا من زي الرجل الوطواط لمحاربة الجريمة، في فيلم بعنوان "Batman"، إنتاج عام 1966، ويظل "ويست" بالنسبة للكثيرين "Batman" الكلاسيكي.

- مايكل كيتون:

استغرق الأمر 23 عامًا لإعادة تقديم الشخصية، حيث تم الاستقرار على "كايتون" بالرغم من الانتقادات التي وجهت له في البداية، وبالفعل قدم الشخصية في فيلمين الأول بعنوان "Batman" إنتاج عام 1989، والثاني "Batman Returns" إنتاج عام 1992، تولى إخراجهم تيم برتون، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 45 مليون دولار، ليكون أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في 1992.

- فال كيلمر:

قدم شخصية الرجل الوطواط في فيلم بعنوان "Batman Forever" من إخراج جويل شوماخر، إنتاج عام 1995.

- جورج كلوني:

كان أول الأدوار التي قدمها "كلوني" للسينما في فيلم "Batman & Robin"، ولكنه لم يكن أنجح الممثلين الذين قدموا الدور.

- كريستيان بيل:

يعتبره الجمهور "Batman" الأنجح على الإطلاق، فهو أكثر ممثل قدم الشخصية في 3 أفلام للمخرج كريستوفر نولان "Batman Begins" في عام 2005، "The Dark Knight" عام 2008، وتم ترشيحه لـ 8 جوائز أوسكار حصد منها 2، وكانت نهاية الثلاثية بـ "The Dark Knight Rises" عام 2012.

- بن أفليك:

قدم الشخصية في فيلم "Batman v Superman: Dawn of Justice" إنتاج عام 2016، ولاقى أداءه أفعال ردود متباينة بين مؤيدين ومعارضين، وواجه "أفليك" هجوم عنيف على المستوى النقدى، وظهر أيضا بنفس الشخصية في فيلمي "Suicide Squad" و"Justice League".

وأعلن في وقت مبكر العام الجارى انسحابه من تأدية دور "باتمان" في الفيلم المقبل "The Batman" المقرر عرضه في صيف 2021.