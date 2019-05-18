حذرت البحرين مواطنيها، السبت، من السفر إلى إيران أو العراق، داعية المتواجدين هناك إلى "المغادرة فورا".

ودعت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إلى "عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار".

كما دعت مواطنيها المتواجدين في البلدين إلى "ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".

ويتزامن التحذير مع تصاعد التوتر بين إيران الولايات المتحدة في الخليج، إذ تعرّضت الأحد 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط تحمل اثنتان منها علم السعودية لأعمال "تخريبية" قبالة الإمارات.

وبعدها شن المتمردون اليمنيون هجوما ضد محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط.

واتهمت السعودية إيران الخميس بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية غرب الرياض.

وقد طلبت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل.