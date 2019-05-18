احتراق شقة بسبب ماس كهربائي دون إصابات في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بقرية "اللوزي" التابعة لمركز شربين وأسفر عن احتراق محتوياتها.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنزل بقرية "اللوزي" بعقار ملك إبراهيم عبد اللطيف الدسوقي.

وبانتقال ضباط المباحث و قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، إلى مكان البلاغ تبين أن الحريق في شقة مؤجرة لشخص يدعى جاد جاد طه موسى، وتم السيطرة عليه.

وتبين من المعاينة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح فيما أتى على محتويات الشقة بالكامل وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى في شاشة عرض.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.