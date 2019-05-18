انتشال جثة تلميذ غرق في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، جثة تلميذ من أمام قرية "كفر علام" بعد غرقه في ترعة البحر الصغير، بعد نزوله للاستحمام.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، ببلاغ الأهالي بغرق طفل في ترعة البحر الصغير أمام قرية كفر علام.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال جثة الطفل محمود صلاح الشبراوي، 13 عاما، من قرية كفر علام، وتبين أنه غرق بعد أن نزل للاستحمام بالترعة.

ونقل الأهالي الجثة إلى منزل ذوية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.