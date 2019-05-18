شهد طريق "ميت غمرة- المنصورة" اليوم، تصادم 4 سيارات "نقل وملاكي وميكروباص ونصف نقل" مما تسبب في توقف الطريق، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق "ميت غمر -المنصورة".

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة تحمل أرقام (8692 دف ق ومقطورة 4589 )، مع سيارة ملاكي دقهلية (رقم 46591)، وميكروباص رحلات غربية (رقم 3186)، وسيارة نصف نقل (رقم د.ص.ب 3568).

وتمكنت قوات المرور ورئاسة مركز ومدينة من غمر، من إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.