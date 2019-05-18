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يسرا اللوزى: «كرارة» رشحنى لـ«كلبش 3»

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محافظ البحيرة يبحث تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الغاز لقرية بيبان

محافظ البحيرة يبحث تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الغاز لقرية بيبان

 محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية للتحقيق

 محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية للتحقيق

"سكاي نيوز": وصول سفينة أسلحة تركية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المتطرفة

"سكاي نيوز": وصول سفينة أسلحة تركية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المتطرفة

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