أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018/ 2019، بمحافظة الجيزة؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بأن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الإمتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، كما أضاف مجاهد قيام السادة المنتدبين بمراجعة الأوراق الإمتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

- الطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، و(لا توجد) أخطاء فنية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد أن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الأول لدبلومات المدارس الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) جاءت كالتالي:

لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدداً من الملاحظات منها:

لجنة رقم (1466) السيدة زينب الثانوية المهنية بنين: بالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بالآتي: أنه دخل إلى اللجنة شخص غريب ليؤدي امتحان التربية الدينية الإسلامية بدلاً من الطالب "م.م" تخصص نجارة أثاث، وفور اكتشاف الواقعة قام الطالب البديل بالهرب من اللجنة ولم يتمكنوا من إمساكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لجنة رقم (3303) إسكندرية الزراعية: طالب دمج تربية دينية مسيحية لم تصل للمدرسة أوراق لامتحان الطالب وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وقام الطالب بتأدية الامتحان.

لجنة رقم (1021) مصطفى كامل الثانوية الصناعية بالإسكندرية: طالب تربية دينية مسيحية لم تصل للمدرسة أوراق لامتحان الطالب وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وقام الطالب بتأدية الامتحان.

لجنة رقم (461) كفر شكر الصناعية بنين: الطالب "أ.ف" تخصص اليكترونيات قام بتمزيق ورقة التربية الدينية الإسلامية وتم مخاطبة الإدارة وأرسلوا الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.

لجنة رقم (3246) المدرسة الثانوية الزراعية بمشتهر: نشوب حريق بجوار سور اللجنة والكلية المجاورة لها وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات ولم يحدث أي تأثير على سير الامتحان.

لجنة رقم (3165) منشأة السنطة الابتدائية: تم تسليم مظروف أسئلة على نظام الدمج شعبة خدمات سياحية لرئيس لجنة السير ولم يتم توزيع الأسئلة على الطالب "ي. م" وتم امتحان الطالب على النظام العادي.