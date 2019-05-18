محافظ البحيرة يبحث تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الغاز لقرية بيبان

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرية بيبان بمركز كوم حمادة، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لعمل الصيانة اللازمة لجميع شبكات المرافق قبل البدء فى أعمال الرصف، حفاظا على المال العام مع منح مسؤول الغاز والطرق مهلة لمدة أسبوعين للدراسة والخروج بقرار تمهيدا لبدء الأعمال بالقرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المحافظ اليوم، بديوان عام المحافظة، مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومسؤولي الغاز والمياه والطرق والنقل والكباري والكهرباء والاتصالات، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي سكرتير عام المحافظة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، لمناقشة وتذليل العقبات التي تعترض توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بكوم حمادة، ودراسة أنسب الوسائل لتوصيل الغاز للمنازل المحرومة بأقل تلفيات للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تم خلال الاجتماع دراسة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالموقف الجديد بجوار المستشفى العام بكوم حمادة والمقرر الانتهاء منه خلال شهرين.

وكلف آمنة، الهيئة العامة للطرق، بعمل حصر لجميع الطرق التابعة للهيئة والتي تحتاج لأعمال صيانة وتجديد ، كما كلف شركة الكهرباء بسرعة نقل خط الجهد المتوسط المار فوق الموقف وإحلاله بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وأكد محافظ البحيرة، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى من المشروعات القومية التي ترعاها الدولة وتحرص على توصيلها لكافة المدن والقرى، وتعمل على تعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوي للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.