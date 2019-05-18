انتهى فريق عمل مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تقوم ببطولته مي عز الدين ويعرض حاليًا على شاشة قناة "الحياة"، بالتزامن مع السباق الرمضاني، من تصوير كافة المشاهد، واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط عدد من الصور التذكارية.

وجمعت المشاهد الأخيرة، بحسب بيان صادر عن الشركة المنتجة اليوم، من العمل كل من مي عز الدين وأمير المصري ومحمد الشرنوبي وحسام داغر.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.