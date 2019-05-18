قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة العياط، بزيارة مفاجئة منذ قليل، للمستشفى المركزي بالمدينة.

وقال عبد الفتاح أنه مرً على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات ووحدة فيروس سي وتجهيزات وحدات غسيل الكلى الجديدة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة العياط، حالة المرضى واسمع لشكواهم، للوقوف على بعض نواقص الأدوية والعجز في بعض التخصصات والعمل على حل المشاكل بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومدير مديرية الصحة بالمحافظة.

وقدّم "عبد الفتاح" الشكر لجميع العاملين والدكتور هشام محمد مدير المستشفى وكل رجال الأعمال من محبي الخير لمساهمتهم في تجهيز وحدة غسيل الكلى.