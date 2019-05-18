أطل الفنان إبراهيم نصر، بشخصية "زكية زكريا"، التي ارتبطت في أذهان الجمهور لسنوات طويلة، ليعود بها مرة أخرى من خلال إعلانات لإحدى شركات المياه الغازية، ويعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وتدور فكرة الإعلان حول الحنين إلى الماضي، باستعراض ذكريات مسلسلات رمضان قديمًا، حينما كان يتابع الجمهور القنوات المحلية فقط، وشارك في الإعلان عدد من النجوم حسين فهمي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد صيام، أحمد سعيد عبد الغني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد فتحي، فادية عبدالغني، علاء مرسي.

ويروي الفنان إبراهيم نصر لـ"الوطن"، كواليس تصوير الإعلان، حيث قال إنه عرض عليه تصوير الإعلان منذ عدة أشهر إلا أنه رفض لعد رغبته في الظهور بالإعلانات، موضحا أنه تلقى مرة أخرى مكالمة هاتفية من المخرج ومدير الإنتاج الذي أقنعه بالمشاركة ووافق في النهاية العرض.

وأضاف "نصر" أن مدة تصوير الإعلان استغرقت ما يقرب من يوم ونصف، وأنه عقب ارتدائه قناع "زكية زكريا"، في الاستوديو التف حوله عمال التصوير وطلبوا التقاط الصور التذكارية معه وطلبوا منه أن يعود مرة أخرى لأعمال الكاميرا الخفية.

أحساس من الفرحة والسعادة انتاب الفنان إبراهيم نصر عند ارتدائه قناع "زكية زكريا"، فاسترجع ذكريات هذا العمل وكواليسه ومواقفه المختلفة مع طاقم العمل، وأبرز التحديات والصعوبات التي واجهته أثناء تنفيذ برنامج "الكاميرا الخفية"، وفقا لحديثه.

وعن رأيه في برامج "المقالب" التي تعرض في الوقت الحالي علق إبراهيم نصر قائلا "إن الضحك ميبقاش مبني على البكاء أو الدم.. مفيش ضحك وفي دم مفيش ضحك وفي عياط.. مفيش ضحك وفي صويط.. مركب بتغرق وواحدة تقع في المياه والقرش يأكلها ويتبقي دراعها بس يضحك في أية ده".