أصيب 4 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة المنيا، اليوم، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف أثناء عودتهم من عملهم بالكلية في اتجاهم إلى القاهرة.

وكان اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بحري نفق سنور وبداخلها 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان جامعة المنيا، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتين إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين وهم "عماد محمد طلبه" 47 سنة، ومقيم بالقاهرة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، "أحمد عبدالمجيد مصطفى" 56 سنة، ومقيم بالمعادي، مصابا بكدمات بالجسم، "ريهام السيد عبدالسلام" 35 سنة، ومقيمة بالمعادي، مصابة بكدمات بالجسم،"عبدالله عاطف عبدالله" 37 سنة، ومقيم بالقاهرة مصاباً بكدمات بالجسم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.