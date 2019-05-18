"الكأس": أشعر بفرحة عارمة أثناء تقدمي وجبات الإفطار على أسر قرى أبيس 8

قال الكابتن أحمد الكأس، لاعب نادي الزمالك والأوليمبي السابق، إنه سعيد جدًا للمشاركة في إفطار مؤسسة مصر الخير بقرية أبيس 8، وشعر بفرحة كبيرة لأنه لن يتوقع بأن الإفطار بهذا المظهر الحضاري بمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم، مؤكدًا أن المشاركة شيء مهم جدًا لرسم السعادة والفرحة لجميع الأهالي المشاركة في الإفطار.

وأضاف الكأس لـ"الوطن"، خلال مشاركته في توزيع الوجبات الـ1500 وجبة على أسر قرى أبيس 8، أنه بمجرد أنك تحمل الوجبة لتقديمها لإفطار أحد الأهالي يكون لديك إحساس غير طبيعي يقشر لها الجسد لأنك تقدم الإفطار لإنسان محتاج من الممكن أن يكون بدلاً منه في هذا الموقف، مشيرًا إلى أنه أكثر سعادة من جميع الحضور، وأن جميع الشباب المشاركة ترك الإفطار من أجل أن يقدم الوجبات إلى المقاعد الذي يجلس عليها الأهالي.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير قد نظمت إفطارًا جماعيًا بقرية أبيس 8 لـ1500 فرد، مطالبًا جميع المؤسسات بالمشاركة في إقامة عدة حفالات أخرى بجميع القرى المحتاجة من أبيس الأولى إلى الـ12، فضلًا عن الأماكن الأكثر احتياجًا، وأنه ينوي أن يشارك في جميع السنوات المقبلة.

شارك في حفل الإفطار الجماعي الكابتن أحمد الكأس، والفنان إسماعيل فرغلي، في توزيع الوجبات على أهالي قرية أبيس 8 شرق الإسكندرية، وبحضور سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، ومحمد راجح مدير مصنع أبيس للسجاد اليدوي.