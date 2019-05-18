سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، على حريق شب فى محكمة تاج الدول بمنطقة إمبابة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في وحدة تكييف في غرفة وكيل نيابة إمبابة قبل امتداد النيران إلى مكاتب وكلاء النيابة والمبنى.

وتبين من التحريات أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.