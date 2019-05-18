إبراهيم نصر لـ"الوطن": الكاميرا الخفية ممكن ترجع وداخل مسلسل بعد العيد

"زكية زكريا"، تلك الشخصية التي جسدها الفنان إبراهيم نصر، في برنامجه "الكامير الخفية"، وعلقت في اذهان جمهوره لسنوات، عادت مرة أخرى في رمضان الجاري، بعدما ظهر بها مجددا في أحد إعلانات شركات المياه الغازية.

وتدور فكرة الإعلان حول الحنين إلى الماضي، باستعراض ذكريات مسلسلات رمضان قديمًا، حينما كان يتابع الجمهور القنوات المحلية فقط، وشارك في الإعلان عدد من النجوم حسين فهمي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد صيام، أحمد سعيد عبد الغني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد فتحي، فادية عبدالغني، علاء مرسي.

واستغرقت مدة تصوير الإعلان استغرقت ما يقرب من يوم ونصف، وخلال تصوير "نصر"، للإعلان استرجع ذكرياته مع البرنامج الذي عمل به لسنوات، وظل يتاعبه محبيه طوال عدة سنوات.

كشف الفنان إبراهيم نصر لـ"الوطن"، أن بعد العيد سيبدأ في تصوير عمل جديد سيعود من خلاله للجمهور مرة أخرى، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي بعنوان "الخالة بومبة وصحبتها"، وأنه سيقدم خلاله شخصية جديدة، مؤكدا أن الجمهور سيحب هذه الشخصية مثلما أحب شخصية "زكية زكريا".

وعن فكرة عودته مرة أخري لبرنامج "الكاميرا الخفية"، قال "نصر" إنه في بعض الأوقات تأتي إليه فكرة العودة لهذه البرامج، موضحا أنه من المحتمل أن تشهد السنوات المقبلة عودته مرة أخرى لهذه البرامج.