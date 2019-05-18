وصف الدكتور فاروق الباز، كوكب المريخ، بـ"البارد"، تحيطه بعض الغازات البسيطة والهواء وبه كثبان رملية أيضًا، أما كوكب الزهرة "ساخن" ولديه غلاف جوي سميك يغطيه.

وعلق "الباز" خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "سري مش للغاية"، على أغنية "عايز أعيش في كوكب تاني"، للفنان مدحت صالح، مازحًا، "لا زلنا نبحث عن كوكب آخر غير الأرض، يكون صالحا لمعيشة الإنسان.. هناك كواكب ظروفها قريبة بعض الشيء من ظروف الأرض ويمكن ببعض التحايل أن يعيش عليها الإنسان ولكن لا يوجد كوكب يماثل كوكب الأرض في صلاحيته لحياة بشرية".

وقال إنه يفضل العيش على كوكب المريخ، حال وجود فرصة لديه بذلك، "كوكب صحراوي، والمريخ كله صحراء تشبه الصحراء العربية وأنا عاشق للصحراء وأحب دراستها".