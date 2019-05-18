عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا مصورًا على موقع "يوتيوب"، تحت عنوان: "ماذا لو بدأت الحرب في أي صف ستقف قطر؟، هل العرب أم إيران؟"، حيث أوضح التقرير أن قطر اتخذت إيران حليفة لها بعد مقاطعة الرباعي العربي "السعودية ومصر والبحرين والإمارات"، بسبب دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح التقرير، أن قطر وضعت خطة لرفع حجم التبادل التجاري معها من أقل من مليار دولار سنويًا إلى 5 مليارات دولار، في الوقت نفسه دعا سفير إيران بالدوحة لتشكيل تحالف قوي بين البلدين.

ورغم كون الدوحة تستضيف قاعدة العديدة الجوية الأمريكية، التي تُعد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال: "طهران مستعدة لتطوير مع قطر، لا عراقيل هناك في سبيل تنمية التعاون بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي".