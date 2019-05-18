أحمد عمر هاشم: اللحية ليست فريضة وهي سنة عادة وليست عبادة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء، إن سنن الرسول -عليه الصلاة والسلام- هي ما كان يقوم بها الرسول مثل التشهد الوسط بين الركعتين ولو تركها الإنسان لا تبطل صلاته ولكنه يجبر بسجود السهو.

وأضاف "هاشم" خلال استضافته ببرنامج "أحاديث الفتنة" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على فضاية "ten"، أن إطلاق اللحية وتقصير الثياب مجرد عادات وليست فرائض وتركها لا إثم فيه، موضحا أن السنن منها العادة والعبادة؛ وسنن العبادة هي صلاة ركعتي السنة قبل الفجر وصيام الإثنين والخميس ووقفة عرفات، وما كان عليه الرسول وأصحابه من سنن العادات من الأفضل أن تتم إذا كان الأمر ممكنا ولكن في حال إذ لم يكن ممكنا فلا غضاضة فيه.