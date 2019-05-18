ولد الغلابة الحلقة 12: السقا ينجو من قضية قتل "ضاحي"

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، فبعد أن ذهبت الفنانة إنجي المقدم، والتي تُجسد شخصية " صفية"، لقسم الشرطة للإبلاغ عن أن أخيها الفنان أحمد السقا الذي يُجسد شخصية "عيسي"، ألقي القبض عليه، حيث إنها أبلغت الشرطة أن أخيها "عيسي" كان يُتاجر في المخدرات مع الفنان محمد ممدوح، والذي يُجسد شخصية "ضاحي"، وأنه وراء قتل "ضاحي".

أنكر "عيسي" أمام تحقيقات النيابة والشرطة علاقته من الأساس بـ"ضاحي"، وأخبر وكيل النيابة بأن "صفية" تُعاني من اضطرابات نفسيه عقب وفاة والدتها وشقيقتها "قمر"، والتي كانت تُجسدها الفنانة ريم سامي، في الوقت نفسه استمع وكيل النيابة لـ"فرح"، والتي تُجسدها شخصيتها الفنانة مي عمر، والتي أنكرت أيضًا معرفتها بشراكة عيسى بضاحي.

أصدرت النيابة العامة، قرارًا بالإفراج عن عيسي وفرح، لعدم ثبوت أي أدلة ضدهما، وفور خروج "عيسي" توجه إلى شقيقته "صفية" التي قدمت ضده البلاغ، واعتدت عليها، واعترف لها بأنه هو من وراء قتل ضاحي حرقا، بل وعنفها كونها حزنت بشدة على وفاة ضاحي أكثر من حزنها على وفاة والدتها وشقيقتها "قمر".