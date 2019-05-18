عاجل| الملك سلمان يدعو لقمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة 30 مايو

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري.

وأشار الملك سلمان إلى أنَّ القمتين تستهدفان التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الهجمات التي استهدفت محطتي ضخ بالمملكة والسفن التجارية في المياه الإقليمية في دولة الإمارات لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنَّ القمة ستبحث ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن القمة ستبحث أيضا تداعيات الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات.