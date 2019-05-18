انتحر طبيب بشري بإلقاء نفسه من شرفة "الشقة" سكنه بالطابق الثاني، بمنطقة جليم، شرقي الإسكندرية، مساء اليوم، فيما أكدت زوجته أنه يعاني من أزمة نفسية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بانتحار طبيب من الطابق الثاني بأحد عقارات شارع عبدالحميد الديب، بمنطقة جليم، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وجود جثة شخص يدعي "ع.أ.ح"، يبلغ من العمر 72 عامًا، طبيب بشري بالمعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.

وبسؤال زوجته، قالت في التحقيقات إنها كانت خارج المنزل وأخبرها الجيران هاتفيا بانتحار زوجها، مؤكدة أن زوجها كان يعاني من مرض نفسي بسبب إصابته بأمراض القلب والشيخوخة ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر محضر بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.