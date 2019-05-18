ألقت مباحث مركز أبوتشت، شمالي قنا، اليوم، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهم بندقيتين وعدد من الطلقات و3 كيلو حشيش وأفيون و200 ألف جنيه، خلال مداهمتهما في منزل بزراعات قرية بخانس.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا بضبط "عدلى.ك" و"أحمد.ح"، مقيمان بقرية بخانس في مركز أبوتشت، وهما تاجرا مخدرات أثناء اختبائهما فى منزل بجوار الزراعات بالقرية.

وخلال ضبطهما عثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين و5 خزائن بندقية آلي و120 طلقة نارية من العيار نفسه و2 كيلوجرام حشيش وكيلو أفيون و10 أكياس من الشبو المخدر (الكريستال ميث) و200 ألف جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.