ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش في بنها

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطين بحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات للمقدم أحمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، من استهداف بقيم "عبد المنعم م ع"، 23 عاما، عاطل، "عماد ح ا"، 25 عاما، عاطل لإتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية.

جرى تشكيل قوة أمنية برئاسة العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية، وجرى ضبط المتهمين، حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة الثاني جارى فحصها بالقرب من كوبري المشاة بعزبة الزراعة دائرة القسم، ضبط بحوزتهما سلاح ناري بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار 4.500 كيلو جرام مخدر الحشيش تزن هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3379 لسنة 2019م، جنح، قسم أول بنها وتولت النيابة التحقيق.