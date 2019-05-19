قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة حصلت 4.2 مليار جنيه، كحصيلة للضرائب العقارية، العام الجاري.

وأضافت "حسين"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصلحة تحصل "ضريبة الفرجة"، التي يتم تحصيلها على الحفلات والمسارح والحفلات الغنائية.

ونوهت أن المصلحة تحصل على ضريبة "السينما"، وقيمة الضريبة تختلف قيمتها حسب نوع الفيلم، سواء عربي أم أجنبي.

وأشارت إلى أن الحفلات الغنائية التي تقام بدون مقابل أو لغرض خيري يجب التقدم بطلب للإعفاء من الضريبة قبلها بـ15 يوما، وإلا سيدفع الضريبة.