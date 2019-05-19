بالأسماء.. إصابة 19 موظفا في انقلاب حافلة على طريق "الخارجة - الداخلة"

أصيب 19 شخصا، منذ قليل، في حادث انقلاب حافلة تقل مجموعة من موظفي مشروع فوسفات أبوطرطور على طريق "الخارجة - الداخلة" بالقرب من نقطة الكيلو 12.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الخارجة - الداخلة" عند الكيلو 12، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

وتبين إصابة كل من محمد سليمان، 33 سنة، على عبدالمنعم محمود، 52 سنة، طه محمد عثمان، 40 سنة، أكرم أبوبكر محمد، 48 سنة، راضي عبدالعليم محمد، 34 سنة، ياسر جمعة، أحمد منصور إدريس، 33 سنة، محمد إبراهيم عبدالحميد، 46 سنة، شكري ريفي محمد، 47 سنة، صبحي فوندي فوزي، 41 سنة، محمد أحمد عبدالله، 50 سنة، محمد السيد عبد الخالق، 49 سنة، عبدالله محمد أحمد، 38 سنة، فتحي محمد محمود، 55 سنة، محمود إبراهيم زناتي، 30 سنة، صبري حسن علي، 50 سنة، أشرف منصور سيد، 40 سنة، سامي إبراهيم محمد، 47 سنة، رضا عبدالله علي، 39 سنة.