شنت أجهزة حي شمال الجيزة، اليوم، حملة مكبرة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتنفيذ قرارات الإزالة للبناء المخالف، ورفع الإشغالات بالميادين والشوارع في الحي.

وقال محمد نورالدين، رئيس حي شمال الجيزة، إن حملة تنفيذ قرارات الإزالة للبناء المخالف تمت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وقسم شرطة إمبابة وشرطة المرافق، مشيرا إلى تنفيذ إزالة مخالفات البناء بالعقار 21 بشارع 47 بمدينة التحرير في إمبابة، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، والمشرف على الأحياء، ومأمور قسم شرطة إمبابه وكل الأجهزة الأمنية وإدارات الحي المعنية.

وأشار "نور"، في تصريح لـ"الوطن"، إلى تواصل جهود الحي في تنفيذ حملة إشغالات مسائية بشارعي العامل الأول ومحمد حجازي، تحت إشراف نائب القطاع أمير عباس وحمدي محمود ورجب محمدين، بإشغالات غربية، وجمال سمير بإدارة المتابعة.