لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات بمدينة أطفيح.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن سيارة ميكروباص كانت قادمة من محافظة بني سويف، متجهة إلى القاهرة، وعقب دخولها إلى مدينة أطفيح، انفجر الإطار الخلفى للسيارة واختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم سائق السيارة.

وأوضحت التحريات التى قادها العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، أنه عقب وقوع الحادث انتقلت قوة أمنية من المباحث بصحبة رجال المرور والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور مرة أخرى للطريق بعدما توقفت فترة زمنية بسبب الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد سراج المحامى العام الأول لنيابات الصف والعياط، وانتقلت النيابة وناظرت جثث المتوفين، وصرحت بالدفن، وبدأت فى مناقشة المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.