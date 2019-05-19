قالت الفنانة شيرين، إن اسمها الحقيقي أشجان محمد السيد عزام، كما أن شخصيتها خجولة للغاية، حيث تتصبب عرقا من وجهها عندما يتحدث أي شخص لها، موضحة أن شيرين شخصيتها مختلفة عن أشجان، واستطاعت الحفاظ على ملامحها طوال رحلتها الفنية.

وأضافت "شيرين"، خلال حوارها في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مساء السبت، أنها لا تُحب الكذب على الإطلاق، كما أنها لا تعترف بوجود كذبة بيضه أو سوداء ، فكل ما هو مخالف الحقيقة كذب.

وتابعت: "السر في الحفاظ على ملاحمي إني عمري ما جوعت أو غيرت من أي حد، أنا دائما راضية بحياتي ولدي قناعة بكل حاجة".