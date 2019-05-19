الاحتفال بعيد الحب في الحلقة 13 من فكرة بمليون جنيه

تدور أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل فكرة بمليون جنيه حول استعداد الجميع للاحتفال بعيد الحب المصري الذي يوافق 4 نوفمبر.

وزيَّن الطفل الذي يلعب دوره أحمد السيسي ملعب المدرسة بالبلالين للاحتفال بصديقته، ما جعل مدير المدرسة يرسل لأسرته جواب استدعاء ولي أمر.

أما مصباح والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله يزيِّن المنزل ويشتري هدية للاحتفال بعيد ميلاد ابنته والتي تلعب دورها الفنانة سهر الصايغ.

أما زوجة علاء مصباح والتي تلعب دورها الفنانة ولاء الشريف تزين هي الأخرى غرفتها وتجهز الطعام حتى تحتفل مع زوجها لكنه يصدمها بعدم معرفته باليوم ولكنه يقدم لها هدية 133 جنيها.

تجبر والدة شيماء التي تلعب دورها الفنانة صابرين على تناول ما قدمه لها الشيخ ليجلب لها العريس لكنها تتألم منه ويغشى عليها من شدة الألم.

مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، والفنان صلاح عبدالله والفنانة صابرين والنجمة سهر الصايغ والطفل أحمد السيسي، وتاليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.