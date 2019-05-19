أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة جنوب سيناء ستبدأ، غدا الأحد، على مستوى الإدارات الثمانية لمديرية التربية والتعليم بعدد لجان 17 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالي603 طلاب إضافة إلى 40 طالب منازل.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، مساء السبت، أن غرفة العمليات بالمديرية ستتابع على مدار اليوم وعن كثب مستجدات الأحداث بالمحافظة، بالإضافة للإدارات التعليمية أيضا.

وأكد أن المديرية استعدت بالإجراءات المعدة للامتحان من جاهزية الشبكات وتدريب المعلمين والطلاب للدخول على الشبكة إضافة لغرفة العمليات بالمحافظة والوزارة، اللتين على تواصل دائم مع غرفة عمليات المديرية برئاسة وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير بالمديرية ومديري الإدارات والمدارس.