شيرين: لم أكن مُدللة في طفولتي.. وصراحتي سببت لي مشكلات كثيرة

قالت الفنانة شيرين، إنها لم تّكن مُدللة في الطفولة ، حيث كانت الابنة الأوسط بين 4 أولاد، وقضت طفولتها في مدرسة راهبات وبعدها ابتدائية مشتركة، وبعدها ذهبت لمعهد الباليه في الهرم، موضحة أن الالتحاق بمعهد الباليه في الهرم والنظام هناك كان أشبه بالفنية العسكرية والشرطة.

وأضافت "شيرين"، خلال حوارها في برنامج " سيرة الحبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وتشاركه الفنانة جيهان خليل، ويُعرض على شاشة "ten"، أن خبراء أجانب في الرقص كانوا يدربونهم في المعهد، مستطردة: "مفيش حاجة اسمها أدخل بعد الخبير أو الخبيرة الفصل".

وتابعت: "كانت هناك تعليمات أن أي زميل أكبر مني سنًا، أقف له لعمل تحية"، كما أكدت أن صراحتها تّسببت لها في مشاكل كبيرة في العمل، "كان ممكن حد يتصل عليا ويقولي ليه بتقولي كده يا شيرين فضحتينا".