شيرين: تعلمت الباليه منذ الطفولة.. "حضَّرت فيه ماجستير ودكتوراه"

قالت الفنانة شيرين، إنها بدأت تّعلم الباليه منذ أن كان عمرها 9 سنوات، وبعدها قامت بتحضير ماجستير ودكتوراه في الباليه، مضيفة: "ذهبت لروسيا ورقصت هناك، وكنت متفوقة جدًا في المعهد، ودائمًا بكون في استقبال كبار الزوار في المعهد".

وأضافت "شيرين"، خلال حوارها في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يُعرض على شاشة "ten" ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "خلصت دراسة الباليه في المعهد العالي، وكنت في نفس الوقت أدرس حقوق، والمعهد علمني الانضباط، واحترام الوقت".

وتابعت: "عميدة المعهد في الباليه، علمتنا الانضباط، وقالت لنا اللي يسقط في البالية هيترفد، إنما اللي يسقط في الدراسة يعيد السنة، ومن هناك مكنتش بغيب أبدًا في المعهد، وكان لدي التزام في البيت والدراسة".