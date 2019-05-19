مسلسل طلقة حظ الحلقة 13.. أدلة اتهام جديدة تدين مصطفى خاطر

تبدأ أحداث الحلقة 13 من مسلسل طلقة حظ بعد الإفراج عن مصطفى خاطر "عبد الصبور" في الحلقات السابقة، قدم الضابط "محمد" المسؤول عن قضيته أدلة اتهام جديدة ضده.

فيما يستمر "عبد الصبور" وصديقه "عباس" الذي يجسد دوره محمد أنور، في الهرب من الشرطة.

وتدور قصة المسلسل عن شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

المسلسل ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، وبطلولة مصطفى خاطر وأيتن عامر ومحمد أنور وهبة مجدي وإيمي وميرنا نور الدين.