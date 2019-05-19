حكى الحاج أيمن أبودياب، ابن عم الفنان عمرو دياب، كواليس ذكرياته مع الفنان عمرو دياب، خلال طفولتهما في قرية سنهوت بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتحدث الحاج أيمن دياب، عن ذكرياته مع أسرة عبدالباسط عبدالعزيز دياب، والد عمرو دياب: "كنا بنتجمع في رمضان بنيجي مثلا خميس وجمعة وبييجوا يفطروا معانا أول يوم أو أول يومين في رمضان".

وتابع: "الحاجة والدة عمرو، الله يرحمها، كانت بتجيب الفطار بتاعهم عندنا واحنا فطارنا معانا ونقعد نفطر كلنا.. وبعد الفطار كنا بننزل نلف شوارع منيا القمح كلها من أولها لآخرها".

وعن ذكرياته مع الهضبة في فترة طفولتهما: "كان فيه عجلة مميزة باتنين كرسي ورا أو كرسي عريض ورا وعجلتين وعجلة قدام بتلات عجلات يعني، وكنا بنسوق وواحد يسوق واتنين ينزلوا يركبوا ولما كنا بنلف منيا القمح بالفوانيس والعجل الخشب اللي احنا عاملينه عجل خشب كده كنا عاملينه بفل وحاطين شمعة في الفانوس" مختتمًا: "إلى الآن لغاية دلوقتي ريحة الشمع ده لسه في مناخيري".