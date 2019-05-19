يحدث اليوم| بدء امتحانات أولى ثانوي.. وذهاب نهائي الكونفيدرالية

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 19 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام الإلكترونية والورقية

تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام، بشقيها الإلكتروني والورقي، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

الدورة العادية الـ52 لمجلس وزراء الصحة العرب

تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية "قطاع الشئون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية"، أعمال الدورة العادية الـ٥٢ لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 19- 20 مايو الجاري.

معرض فن التحطيب المصري

يقيم المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية عرضا لفن التحطيب المصري بعنوان "عصا النيل" يقدمه مركز "مدحت فوزي لفنون العصا" التابع لفرقة الورشة المسرحية، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء.

ندوة في قصر ثقافة قنا

تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة في قصر ثقافة قنا، بعنوان"الشباب وبناء الدولة"، الساعة التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكيسكي خافيير أجيري قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، خاصة أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 6 يونيو وتحديدًا ثاني أيام عيد الفطر ببرج العرب بالإسكندرية.

دمياط.. تسليم 384 وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تسليم 384 وحدة (16 عمارة) بالمرحلة الأولى، بموقع 2، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك ونهضة البركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية وذلك في الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة.