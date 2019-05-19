وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 351 مشروعا جديدا صغيرا ومتناهي الصغر في 14 محافظة، بقروض بلغت 3 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالي ما أقرضه الصندوق للمستفيدين 25 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب والمرأة على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان عن الوزارة اليوم، إنّ الوزارة أتاحت تمويلا إضافيا ثانيا لصندوق التنمية المحلية، لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بحجم 5 ملايين جنيه، بعد أنّ استنفذ الصندوق القروض التي أتاحها خلال العام المالي الحالب وتبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، فضلا عن استنفاذ التمويل الإضافي الأول الذي أتاحه الصندوق من موارده ويبلغ 7 ملايين جنيه، وتمت الموافقة على إتاحة تمويل إضافي ثان يبلغ 5 ملايين جنيه، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في القرى.

ولفت شعراوي إلى أنّ الصندوق وافق منذ بداية العام المالي وحتى الآن على إقراض 3251 مشروعا، وبلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة 66% من إجمالي المشروعات، واحتلت محافظة المنيا المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة بـ593 مشروعا، يليها محافظة الدقهلية بـ561 مشروعا، ثم الغربية بـ377 مشروعا.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، باعتبار هذه النوعية من المشروعات احد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ومواجهة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، موضحا أنّ صندوق التنمية المحلية يعدّ دراسة جدوى المشروع دون أنّ يتحمل طالب القرض أي أعباء، ويوافق على قبول إقراضه وفق عدة اعتبارات، أهمها انخفاض التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، والتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في النطاق المحلي، وقصر فترة سداد القرض، ومراعاة الحفاظ على البيئة والاستفادة من الخامات المحلية والبيئة المتاحة على المستوى المحلي.