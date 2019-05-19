أعلن الجيش الليبي أن عمليات تحرير طرابلس مستمرة، على الرغم من محاولات الجماعات الإرهابية للحصول على دعم من الخارج.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يدعم ميليشيات طرابلس الإرهابية بالأسلحة، حسبما أفادت "أكسترا نيوز".