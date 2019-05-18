"سكاي نيوز": وصول سفينة أسلحة تركية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المتطرفة

وصلت سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية إلى ميناء طرابلس في ليبيا، الذي يخضع لسيطرة الميليشيات، قادمة من ميناء سامسون التركي، السبت.

وتحمل السفنية اسم "أمازون" وخرجت من ميناء سامسون في 9 مايو، وهي محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها. وفقا لسكاي نيوز عربية.

شحنة السلاح التركية تأتي بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.

الأسلحة التركية تعد أبرز علامة على الدعم التركي للميليشيات المتطرفة في طرابلس.

وكان وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشا آغا و القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي خالد المشري زارا تركيا ومعرضاً للأسلحة في مطلع مايو الجاري.