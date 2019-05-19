البابا: إيبارشية المنيا وضعها خاص.. ونفكر في تقسيمها لكن لم نصل لقرار

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه يوجد تفكير لتقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص لتركيز الخدمة مثل ما حدث في إيبارشيتي الجيزة وبني سويف.

ونفى البابا تواضروس، في تصريحات لقناة الكنيسة الرسمية على هامش زيارته الحالية إلى ألمانيا، أنّ يكون هناك جدلًا حول إيبارشية المنيا كما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ليس جدلًا بل مثل أي إيبارشية يتوفى أسقفها نختار آخر، لهذا نجتمع مع أبنائها الخدام والكهنة والشمامسة، وهذه الإيبارشية لها وضع خاص عندما درسناها وجدنا أنها كبيرة وتحتاج لأكثر من يد فنرى واجبنا نحوها".

وأضاف البابا تواضروس: "توجد إيبارشيات؛ الموضوع يحل بها بسرعة مثل إيبارشية دمياط، كل مكان حسب دراسته، محافظة المنيا كبيرة ومتشعبة وبها مشاريع كثيرة فيوجد فكر التقسيم لتركيز الخدمة مثل ما حدث في إيبارشية الجيزة وبني سويف، ووجهات النظر الموجودة ندرسها، ومعنا الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالإيبارشية، وحتى الآن لم نصل لشيء، وعندما نصل سننفذ".

كانت مطالب قبطية خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ترفض تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص وتطالب بتجليس الأنبا مكاريوس عليها.

يُذكر أنّ إيبارشية المنيا توجد بها كثافة قبطية كبيرة، وظهرت فيها خلال السنوات الماضية العديد من المشاكل الطائفية بين المسلمين والأقباط، وبين الطوائف المسيحية وبعضها البعض.