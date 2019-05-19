"فودافون" تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة فودافون مصر عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، والتي جاءت على النحو التالي:

Business Continuity Management Supervisor

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- وضع إجراءات وسياسات داخلية لنظام الإدارة استمرارية الأعمال، وتقييم المخاطر.

- المساهمة في تطوير وصيانة برنامج إدارة استمرارية العمل على مستوى المؤسسة.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.

Solution & Design Supervisor

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- تقديم الدعم والمشورة في إدارة وتطوير تقارير المديرين.

- تدريب المديرين على تعزيز القدرات القيادية والعلاقات بين الأفراد.

- دعم استراتيجية وأهداف العمل من خلال تطوير وتنفيذ خطط توظيف شاملة وفعالة لجميع احتياجات التوظيف.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.

Global Project Lead

وتتمثل مهام الوظيفة في الآتي:

- التخطيط للمشروعات وضمان إدارة توقعات العملاء وتلبية الالتزامات باستمرار.

- تقديم تقارير عن العمل إلى الإدارة العليا.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة والتقديم من هنـــــــــا.