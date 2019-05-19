تواضروس من ألمانيا: "مصر اتجرحت كتير.. والمجتمع بيتحسن يوم بعد يوم"

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنّ مصر جُرحت كثيرا، وأنّه يعرف حساسية ما يقوله، وتزداد تلك الحساسية حين يتحدث مع أجانب، لافتا إلى أنّ المجتمع المصري يتحسن يوما بعد يوم، وآخر مؤشرات التحسن كان افتتاح محور روض الفرج، أعرض كوبري في العالم.

وفي تصريحات لقناة الكنيسة الرسمية على هامش زيارته الحالية إلى ألمانيا، أوضح تواضروس أنّ أوضاع الأقباط تتحسن في مصر يوما بعد يوم، ويتمثل ذلك في وجود قانون لبناء كنائس وقانون لتقنين الكنائس، قائلا: "تم تقنين 900 مكان خلال سنتين، أي تقنين مكان كل يوم".

وزاد تواضروس: "لم يكن رئيس الجمهورية يأتي للتهنئة بالعيد، أصبح الآن يأتي كل عيد في أول العام للتهنئة، وهذه خطوة جيدة، وأيضًا افتتاح كاتدرائية جديدة مع مسجد في الوقت ذاته".

وتابع البابا أنّ المرة الأولى التي ذهب فيها إلى قاعدة عسكرية كانت قاعدة محمد نجيب في إجراء تفتيش حرب، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "هذه قاعدة يفتخر بها كل مصري، وهو شيء عظيم".